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Bozdağ, Şeker ile ilgili bilgi aldı

YOZGAT Milletvekili Bekir Bozdağ, Boğazlıyan Şeker Fabrikasını ziyaret etti.

Bozdağ, Şeker ile ilgili bilgi aldı

YOZGAT Milletvekili Bekir Bozdağ, Boğazlıyan Şeker Fabrikasını ziyaret etti.

03 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Bozdağ, Şeker ile ilgili bilgi aldı

YOZGAT Milletvekili Bekir Bozdağ, Boğazlıyan Şeker Fabrikasını ziyaret ederek, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’dan Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarının kampanya çalışmaları hakkında bilgi aldı. AK Parti Yozgat il ve Boğazlıyan ilçe yöneticileri, Belediye Başkanları, İl Meclis üyeleri ile Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu bazı üyeleri de hazır bulundu. 

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