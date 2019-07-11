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Bozdağ, saldırıyı anlattı

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını anlattı.

Bozdağ, saldırıyı anlattı

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını anlattı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Bozdağ, saldırıyı anlattı

Dönemin Adalet Bakanı olan Bozdağ, "Evden çıkarken hayatım gözümün önünden geçti. Kendi kendime 'belki bu son gecemiz, inşallah bu gece bize bir şehitlik nasip olur' dedim. Evden ölmeyi göze alarak çıktım" dedi. Darbe girişimi sırasında TBMM'de bombalanarak zarar gören yerleri inceleyen Bozdağ, 15 Temmuz 2016'nın Türk tarihi bakımından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. 15 Temmuz 2016'da önce bir mezuniyet törenine katılıp daha sonra evine geçtiğini ifade eden Bozdağ, "Eşim ve çocuklar memleketteydi. Büyük oğlum teyzesindeydi. O sırada müsteşarım Kenan İpek aradı, 'alçak uçuşlar var, köprü kapatılmış' dedi. Bunun üzerine televizyonu açtım. Alt yazıları gördüm. İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızı aradım. Telefonları kapalıydı. Sonra Başbakanımız Binali Yıldırım telefonu açtı ve bir darbe girişimi olduğunu söyledi. Bir istişarede bulunduk. Halkla bir mücadele vermemiz gerektiğini istişare ettik. Kıyafetimi giydim, abdest aldım. Korumalarım da yok. Ben yürüyerek Kızılay'a gidecektim. Sonra büyük oğlum eve geldi. Özel arabayla evden çıktık. O sırada ben başkaları ile görüştüm. Ben önce, 'Külliye'ye gidelim' dedim. 'Fahri Kasırga'yla beraber Külliye'ye gidelim' dedim. Ama o sırada Fahri Bey'i darbeci teröristler lojmandan almışlar. Hukukçu eski bir milletvekili arkadaşımızın bürosuna uğradık. Benim aklımdan geçen Kızılay Meydanı'nda halkla birlikte mücadele vermekti. Ama halkın da hayatını tehlikeye atmamak için Parlamentoya gitme kararı aldık" diye konuştu.Bozdağ, darbe gecesi TBMM'nin bombalandığı sırada Genel Kurul kürsüsünde konuştuğunu söyleyerek, "Konuşurken çok şiddetli bir patlama sesi geldi. Meclis'in üzerine bomba atıldığını düşündük. Avizeler sallandı. Ben konuşmamı kesmedim. Çünkü korkak bir görüntü vermek istemedim. Parlamento oturumuna devam etti. İkinci kez çok şiddetli bir bomba daha patladı. Görüşmeler bittikten sonra oturum kapatıldı. Bu yerle Genel Kurul arasında 15 metre ya var, ya yok. Eğer o bomba 15 metre ileri düşseydi, belki bugün sizinle bu konuşma imkânı olmazdı" diye konuştu. 

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