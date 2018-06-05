BOZDAĞ NE DEDİ?

Bozdağ’ın konuşmasında merak edilen bölüm aynen şöyle:

“Yozgat’ta yeniden 4-0’ı hep beraber yapacağız. Oyları lütfen Yozgat’ta bölmeyin. Eğer bizden saparsa, diğer bir tanesi CHP’ye gidiyor. Çok net hesabını yaptık. Ya,4-0 AK Parti’ye vereceğiz, ya 3 AK Parti 1 tane CHP’nin vekil çıkarmasına izin vereceğiz. Ben diyorum ki CHP’nin Yozgat’ta bir vekil çıkarmasına Yozgatlılar izin verecek mi? Allah’ın izniyle vermeyecek. O yüzden oyları bölmeyin, böldürmek isteyenlere izin vermeyin. Yapacağınız çok basit. İki pusulada Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan’a veriyoruz, milletvekilliğinde ise ampulü görüyoruz, AK Parti’nin altına götürüp basıyoruz. İttifak bizim işimiz değil, O YSK’nın işi, seçim kurulunun işi. İki yere mühür basmak yok. İki yere basılan mühür geçersiz oluyor. Oylarımızı geçersiz yapmak isteyenlere de sakın fırsat vermeyelim”.

MESAJ CHP’YE DEĞİL

Bozdağ’ın yukarıda yaptığı açıklamayla verdiği mesaj CHP’ye değil elbette.

CHP seçmenine hiç değil.

Sayın Bozdağ, bu açıklamayla muhafazakar-milliyetçi seçmene mesaj yolluyor.

Cumhur ittifakına oy verecek seçmen kitlesinin AK Parti ve MHP arasında bölünmesini istemiyor.

Bölünmeyi önlemek adına, yeni sistemde MHP’ye verilen oyların, Millet İttifakı’na yarayacağını söylemek istiyor.

Bu teziyle seçmene ‘MHP’ye verseniz ikimizin de işine yaramıyor, CHP veya İYİ Partinin işine yarıyor, o yüzden gelin yine bize verin’ mesajı veriyor.

CHP’lilerin bu mesaja biraz tepki gösterdiklerini gördüm ama gereksiz buldum.

Çünkü dediğim gibi, mesaj CHP seçmeni veya CHP’ye değildi. Mesaj doğrudan milliyetçi-muhafazakar seçmene verildi.

Yoksa Sayın Bozdağ bilmiyor mu, CHP’ye Yozgat’ta oy veren yaklaşık 20 bin seçmenin oyunu Cumhur ittifakına kaydıramayacağını?

AK Parti, Yozgat’ta çok güçlü kazanmak istiyor. Bu yüzden, MHP ile oylarını bölüşmek gibi bir paylaşıma asla girmemek ve önünü kesmek için var gücüyle çalışacaktır.

Ayrıca Sayın Bozdağ’ın 4-0 olmaz ise 3-1 olacağını ve bu 1 vekilin Millet İttifakı’ndan çıkacağını söylemesi de eski sistem üzerinden hesap yapan veya matematiksel gerçeği görmeyenlerin dikkatini çekmiştir sanırım.



TEPKİLER YERSİZ

Sayın Bozdağ’ın bu açıklamalarına Yozgat’ta bazı milliyetçi seçmenlerden tepkiler geldiğini gördüm.

Özellikle sosyal medyada bazı isimler açıklamaya tepki gösterdi ve ittifak ruhunu zedeleyen bir açıklama olduğunu söyleyenler oldu.

Bu açıklamanın Cumhur İttifakı ruhunu zedeleyici bir tarafı var mı?

Bakınız, kimse elindeki gücü kimseyle paylaşmaz.

Siyasetin Türkiye’deki kanunu budur beyler.

Ayrıca yapılan ittifakta iki partinin de seçimlere kendi adayları ve kendi logosuyla bağımsız gireceği kararı alınmıştır.

Yine MHP lideri Bahçeli’ye “AK Parti’den bakanlık veya hükümette yer alma talebiniz olacak mı?” sorusu yöneltildiğinde, Sayın Bahçeli, “Biz kimseyle pazarlık içinde olamayız, danışıklı dövüş hareketi yapacak karakterdi biri değiliz” diye cevap vermişti.

Öyleyse sizin tepkileriniz yersizdir.

Siz ittifak halinde seçimlere gireceksiniz ve kim ne alırsa ona razı olacaksınız.

Beka meselesi diye yola çıkanların bu konuya çok fazla takılmalarına da gerek yok sanırım.

MUHALEFETİ ŞEVKLENDİRİR Mİ?

Sayın Bozdağ’ın 4-0 veya 3-1 tezi Yozgat’ta muhalefet cephesini şevke getirir mi acaba?

Düşünsenize, Sayın Bozdağ bile CHP’nin 1 vekil çıkarabileceğini söyledi.

Bu durumda CHP’liler kendilerine biraz daha inanırlar mı acep?

Veya İYİ Parti, “Biz CHP’den daha fazla oy alırız arkadaşlar, öyleyse daha sıkı çalışıyoruz!” der mi acep?

Sayın Bozdağ bir cümleyi düşünüp, tartmadan söylemez.

Eğer CHP’nin 1 vekil çıkarma ihtimalini kürsüden sesli dile getiriyorsa, burada başka bir strateji daha vardır, onu da belirteyim.

Haydi selametle…

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Yozgatspor taraftarına destek veren milletvekili adayını.

*Seçim sürecinde dahi sesini duyuramayan Yozgatspor taraftarını.

*Köylerdeki kadınlarla buluşan MHP Kadın Kolları mensuplarını.