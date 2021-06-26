Bozdağ, muhtarlarla buluştu

Milletvekili Bekir Bozdağ, Yerköy ilçesinde mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek, hem muhtarların sorunlarını dinledi hem de sorunların çözümüne yönelik olarak yetkililer ile görüşmeler yaptı. Toplantıya, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Başer, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Ak Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli de katıldı. Bozdağ toplantı sonrasında da, Yerköy Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.