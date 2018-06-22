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Bozdağ memleketinde konuştu

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ memleketi Akdağmadeni ilçesinde hemşerilerine hitap etti.

Bozdağ memleketinde konuştu

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ memleketi Akdağmadeni ilçesinde hemşerilerine hitap etti.

22 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Bozdağ memleketinde konuştu

Başbakan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili adayı Bekir Bozdağ, beraberinde AK Parti’nin diğer adayları Yusuf Başer, Sibel Yıldıırm ve İskender Minar ile birlikte halka hitap etti. Memleketi Akdağmadeni ilçesinde halka hitap eden Bozdağ’ı, sağanak yağmura rağmen kalabalık bir topluluk dinledi. Bekir Bozdağ, milletin bir araya gelerek verdiği karar ve tercihe her zaman saygı duyduklarını söyledi.
Bakan Bozdağ, bu çerçevede milletin bir araya gelerek 16 yıldır AK Parti’yi tercih ettiğini de hatırlattı. Bakan Bozdağ, “Bütün değerlendirmeleri siz yapıyorsunuz, millet olarak siz karar veriyorsunuz” diye konuştu.
Bekir Bozdağ, AK Parti olarak, Akdağmadeni seçmenine yaptıkları hizmetleri teminat olarak gösterdiklerini belirtti. Bakan Bozdağ “Biz yaptıklarımızı teminat gösteriyor ve yetki talep ediyoruz. Diğerleri yaptıklarını teminat olarak gösteremiyor. Sadece laflarını ve vaatlerini söylüyorlar. Onlar da memleketin gerçeklerine uygun değil. Bizim yaptığımız şeyleri vaat ediyorlar” şeklinde konuştu.
Ülke gündemiyle alakalı da konuşan Bakan Bozdağ, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye yüklenerek “Parasız eğitime geçeceğini söylüyor ama AK Parti bunu 10 sene önce hayata geçirmedi mi? Sağlık ile ilgili konuşuyor ama AK Parti’nin 10 sene önce sağlık karnelerini kaldırdığını, herkesin kimliğiyle muayene olduğunu maalesef bilmiyor”  ifadelerini kullandı.
Diğer adaylar da halka hitap eden birer konuşma gerçekleştirerek, esnaf ve bazı STK’lara ziyaretlerde bulundular.
 

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