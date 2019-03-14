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Bozdağ, kurumları gezdi

ANAYASA Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, kendisinin bakanlığı döneminde projelendirilip, hizmete açılan Adli Tıp Kurumu ile İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti.

Bozdağ, kurumları gezdi

ANAYASA Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, kendisinin bakanlığı döneminde projelendirilip, hizmete açılan Adli Tıp Kurumu ile İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti.

14 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Bozdağ, kurumları gezdi

Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse’nin de hazır bulunduğu ziyarette, kurum çalışanları ile sohbet edilip, talepleri dinlendi. Bozdağ, Adalet Bakanlığı döneminde projelendirilip 2017 yılında da hizmete açılan Adli Tıp Kurumundaki çalışmalar hakkında bilgi alıp, çalışmalar esnasında sorun yaşanılıp, yaşanılmadığını sordu, sorunların kendisine iletilmesi halinde çözümü için çalışacaklarını kaydetti. 

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