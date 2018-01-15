Bozdağ, Kongreye katıldı

Kongrede Milletvekili Yusuf Başer ile birlikte AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da katıldı. Gülten Ulusoy kadın kolları başkanlığına seçildi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, yaptığı konuşmada, Anayasaya Mahkemesi'nin verdiği kararla bireysel başvuru konusunda anayasanın kendisine verdiği yetki ve görev sınırını aştığını ifade etti. Bozdağ, "İlk derece mahkemesi gibi vaka incelemesi yapmış,delillerin yeterliliğini değerlendirmiş ve çok net bir şekilde işin davanın esası hakkında karar vermiştir. Bunlar berat kararıdır. Bu anayasa mahkemesinin kararı ve yaptığı bu iş anayasaya ve anayasanın çizdiği kurallara açıkça aykırıdır. Bunun değerlendirilmesini hukukçular siyasetçiler yapacak. Bundan sonraki gelişmeleri de hep beraber değerlendireceğiz. Bizim Anayasa Mahkemesi'nin yanlış bir kararını eleştirmemiz Anayasa Mahkemesine saygısızlık olarak da kimse değerlendirmemelidir. Mahkeme kararları eleştirilmez kutsal metinler değildi" diye konuştu.