BOZDAĞ, ‘iTTiFAK YSK’NIN iŞi’ DEDi

Bozdağ, ‘’Yozgat’ta da yeniden 4-0’ı hep beraber yapacağız. Oyları lütfen Yozgat’ta bölmeyin. Eğer bizden saparsa diğer bir tanesi CHP’ye gidiyor. Çok net hesabını yaptık. Ya 4-0 AK Partiye verecek ya da 3 AK Partinin, bir tane de CHP’nin Yozgat’tan milletvekili çıkartmasına izin vereceğiz. Ben diyorum ki; CHP’nin Yozgat’ta bir milletvekili çıkartmasına Yozgatlılar Allah’ın izni ile izin vermeyecektir. Oyları bölmeyin. Bölmek isteyenlere izin vermeyin’’ dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ittifak konusunda ilginç bir değerlendirmede bulunarak, ‘’Sandığa gittiğinizde önünüze iki pusula konulacak. Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan’a oyumuzu veriyoruz. Milletvekilliğinde ampulü görüp, AK Parti’nin altına evet mührünü basıyoruz. İttifakın hesabı bizim işimiz değil. O YSK’nın işi Seçim Kurulunun işi. İki yere mühür basmak yok. İki yere basılan mühür geçersiz oluyor. Oyunuzu geçersiz sayılmasını isteyenlere de izin vermeyin’’ ifadelerini kullandı.

