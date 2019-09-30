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Bozdağ ilçeleri geziyor

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Şefaatli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu,

Bozdağ ilçeleri geziyor

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Şefaatli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu,

30 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
Bozdağ ilçeleri geziyor

Vatandaşlarla sohbet etti. Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç ile birlikte Şefaatli ilçesinde önce parti ilçe başkanlığını ziyaret etti. Bozdağ, daha sonra Şefaatli Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi, Şoförler Cemiyeti, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Ziraat Odası ziyaretlerinde bulundu. Bozdağ, Altınparkta Mahalle ve Köy Muhtarlarıyla toplantı yaptı. Bozdağ, sanayicilerin, esnafın, kamyoncuların, çiftçilerin, Mahalle ve Köy Muhtarlarının sorunlarını dinledi, iletilen sorunların çözümlenmesi noktasında ilgili kurum müdürlüklerini arayıp, bilgilendirdi. 

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