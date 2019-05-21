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Bozdağ, iftara katıldı

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, 23 Haziran’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde İstanbul’da yaşayan Yozgatlı hemşerileri ile bir araya geldi.

Bozdağ, iftara katıldı

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, 23 Haziran’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde İstanbul’da yaşayan Yozgatlı hemşerileri ile bir araya geldi.

21 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Bozdağ, iftara katıldı

Bozdağ, burada yaptığı konuşmada Yozgat'ın sadece Yozgat'tan ibaret olmadığını, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde ve yurtdışında binlerce Yozgatlının yaşadığını belirtti. Bozdağ,Üsküdar Belediyesi tarafından Valide Sultan Gemisinde verilen halk iftarına ve Bağlarbaşı Kongre Merkezinde düzenlenen gençlik iftarına katıldı. Bozdağ ile birlikte AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de iftar programlarına iştirak etti.

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