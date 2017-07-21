Bozdağ görevi devraldı

Kabine revizyonu sonrasında Milli Savunma Bakanlığı görevini yürütecek olan Nurettin Canikli, Başbakan Yardımcılığı görevini Belkir Bozdağ’a devretti. Devir teslim töreninde konuşan Canikli, “Dinamik, aktif yapıyı sürdürebilmek için bu tarz düzenlemeler, değişiklikler zaman zaman yapılır. Onu bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Ben bu vesileyle bize bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Hakikaten bu onurlu görevleri tevdi ederek, millete hizmet etme imkanı sundular. Bu açıdan bizim için şahsımız olarak son derece önemli hadiselerdir. Şimdi yeni bir görev değişikliği söz konusu. Öncelikle bunun da hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Son 1 yılda Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı çok ciddi tehditler söz konusu olduğunu kaydeden Canikli, “Bunların başında ülkenin birlik, bütünlük ve egemenliğini hedef alan ve Fetullahçı Terör Örgütü’nün piyon olarak kullanıldığı küresel ölçekli bir saldırı bunların başında geliyor. Bu mücadele o tarihten beri çok etkili bir şekilde devletimiz tarafından yürütüldü. Bu çalışmalar henüz sonuçlanmadı. Çok kanlı bir terör örgütü aynı zamanda kendisini çok iyi gizlemesini bilen bir örgüt. Özellikle örgütün kripto mensuplarının ortaya çıkarılması için bu çalışmanın kararlılıkla sürdürülmesi gerekiyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın talimatı ile hükümetimizde kesin bir kararlılık söz konusudur. En ufak bir bugüne kadar tereddüt hasıl olmamıştır. Bundan sonra da bu mücadele kararlılıkla sürdürülecektir” şeklinde konuştu.

Bozdağ için, “Problemli dönemlerde bulunduğu makamlarda en etkili şekilde Türkiye’nin sıkıntılarının giderilmesine katkı sağlamış bir devlet adamı” diyen Canikli, “İnşallah bu görevde de bayrağı daha ileriye götürecek. Daha güçlü kararlar alarak çalışmalar gerçekleştirecek. O konuda Sayın Bakanımın kapasitesi, kalitesi tartışmasızdır” açıklamasında bulundu.

Görevi devralan Bekir Bozdağ ise şunları kaydetti: “Böylesi başarılı bir siyaset ve devlet adamından nöbeti devralmak benim için ayrı bir onurdur. Sayın Bakanımızın yeni görevinde ben çok başarılı olacağına ve orada damgasını vuracağına yürekten inanıyorum. Bundan sonra biz de Sayın Bakanımızla beraber çalışacağız. Onun bilgisinden, tecrübesinden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da istifade ederek, ülkemizin refahı ve geleceği için beraber ter dökmeye bundan sonra da devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından Milli Savunma Bakanlığı görevine getirilen Canikli, Başbakan Yardımcılığı görevini Bozdağ’a devretti.

Bu önemli günde Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ı yalnız bırakmadı.

