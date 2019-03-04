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Bozdağ Gençlerle Buluştu

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Akdağmadeni’nde gençlerle bir araya geldi.

Bozdağ Gençlerle Buluştu

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Akdağmadeni’nde gençlerle bir araya geldi.

04 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Bozdağ Gençlerle Buluştu

AK Parti Akdağmadeni Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’ etkinliği, Yeni Sinema ve Konferans Salonu’nda yapıldı. Etkinlikte, Akdağmadeni AK Parti Belediye Başkan Adayı Önder Gürel, İlçe Başkanı Adem Darımla, Belediye Başkanı İrfan Coşgun da hazır bulundu. Milletvekili Bozdağ, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin yaptığı yatırım ve hizmetler ile birlikte gençlere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Anahtar Kelimeler:
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ
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