Bozdağ Gençlerle Buluştu

AK Parti Akdağmadeni Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’ etkinliği, Yeni Sinema ve Konferans Salonu’nda yapıldı. Etkinlikte, Akdağmadeni AK Parti Belediye Başkan Adayı Önder Gürel, İlçe Başkanı Adem Darımla, Belediye Başkanı İrfan Coşgun da hazır bulundu. Milletvekili Bozdağ, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin yaptığı yatırım ve hizmetler ile birlikte gençlere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.