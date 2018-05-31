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Bozdağ, CHP’ye yüklendi

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, seçim bölgesi Yozgat’ta ‘’Cumhuriyet Halk Partisi ve cumhurbaşkanı adayı, seçim beyannamesini açıkladı.

Bozdağ, CHP’ye yüklendi

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, seçim bölgesi Yozgat’ta ‘’Cumhuriyet Halk Partisi ve cumhurbaşkanı adayı, seçim beyannamesini açıkladı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Bozdağ, CHP’ye yüklendi

Beyannamede çok ilginç konular var. Bunların başında, 28 Şubat'ı yeniden hortlatacak ifadeleri görüyoruz" diyerek, CHP’ye yüklenmeyi tercih etti. Yozgat'ta seçim çalışmalarını sürdüren Bozdağ, Valilik Sarayı’nda ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi. Bozdağ, "28 Şubat döneminde, eğitime büyük bir darbe vurulmuş, 8 yıllık kesintisiz eğitim getirilerek, başta imam hatipler olmak üzere meslek liselerinin orta kısımları tamamen kapatılmış, Kuran kursuna gitmek isteyen öğrencilerin, hafızlığa gitmek isteyen öğrencilerin 16 yaşına girmeden gitmelerinin önüne set çekilmişti. Halk bundan son derece rahatsızdı" diye konuştu.

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