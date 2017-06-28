Bozdağ CHP’ye yüklendi

Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleşen bayramlaşma töreninde, gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşüne yönelik eleştirilerde bulundu.

Bakan Bozdağ, “Yürüyüşlerle, tehditle, hakaretle Türk yargısının kararlarını etkileyeceğini düşünenler ve yargıdan bu yöntemleri kullanarak istediği kararı alacağına inananlar, boşuna yoruluyorlar ve boşuna kendilerine zarar veriyorlar" dedi.

“SAMİMİ DEĞİL”

CHP liderinin yürüyüşünü samimi bulmadığını belirten Bekir Bozdağ, yürüyüşün hesaplı yapıldığını savundu.

Türkiye cezaevlerinde pek çok tutuklu ve hükümlü bulunduğunu hatırlatan Bozdağ, “Sadece bir kişi için yapılan bir yürüyüş. Bakıyorsunuz hesapları, kitapları başka. O nedir diye sorarsanız. Bir defa CHP’nin iç tartışmalarını bertaraf etme hesabı var. Dikkat ederseniz yürüyüşten önce kongre tartışmaları vardı, şimdi bu tartışmalar bitti. Kongrede tartışanlar da Kılıçdaroğlu'nun etrafında yürüyüşe geçti. Hesabın biri bu. Buradan bir netice almış gözüküyor. İkinci hesap ise Türkiye'nin uluslararası alanda aleyhine yürütülen kampanyalara destek vermek. Türkiye'nin aleyhine yürütülen itibarsızlaştırma çalışmalarına destek vermek” diye konuştu.

“ALGI OLUŞTURMAK İSTENİYOR”

Bakan Bozdağ, FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütlerinin Türkiye’nin yurt dışındaki görünürlüğünü, Türkiye aleyhine çevirmek için mücadele ettiğini belirtti.

Hakikatlerin önüne gerçek olmayan algıların ikame edilmek istendiğini ifade eden Bozdağ, “Bunun için büyük paralar harcıyorlar. Özellikle FETÖ hem siyasilere hem STK’lara hem de medya mensuplarına Türkiye'nin aleyhine açıklamalar yapmak için milyonlarca para harcıyor. Sonra da bu açıklamaları alıp başka yerlere gönderiyor. Bakın siz Türkiye’de her şey iyi diyorsunuz ama Türkiye bu. Kendi verdiği kendi yazdırdığı parayla haberleri daha sonra Türkiye’nin gerçeği gibi takdim ettiriyorlar. İşte bu yürüyüşte FETÖ'nün diğer Türkiye aleyhtarı çevrelerin yurt dışında Türkiye aleyhine algı oluşturma projelerine bir destek anlamı taşımaktadır” şeklinde konuştu.

“YARGIYI ETKİLEMEK İSTİYOR”

Kılıçdaroğlu'nun bir başka hesabının da yargıyı etkilemek olduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, "Yargıda görev yapan hakim ve savcıları baskı altına alarak hem FETÖ davalarında hem darbe davalarında hem de Kılıçdaroğlu’nun sonuç beklediği bazı takip ettiği özel davalarda özel sonuçlar çıkmasını sağlamaktır. Buradan bir kez daha ifade etmek isterim ki yürüyüşlerle, tehditle, hakaretle Türk yargısının kararlarını etkileyeceğini düşünenler veya yargıdan bu yöntemleri kullananlar, istediği kararı alacağını umanlar boşuna yoruluyorlar. Boşuna kendilerine zarar veriyorlar. Şimdi hem kendilerine hem de başkalarına sıkıntı veriyorlar. Yargıyı bu yöntemle etkilemeleri istediği bu kararları yargıdan çıkarmaları mümkün değildir. Türk yargısı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da anayasa, kanun ve hukuka bağlı vicdani kanaatleriyle doğru olduğuna inandığı kararı vermeye herhangi bir baskı tehdit ve korkuya kapılmaksızın devam edecektir. Bundan da kimsenin şüphesi olmamalıdır" şeklinde konuştu.

“EN BÜYÜK DARBEDİR”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 20 Temmuz’da FETÖ’ye en büyük darbenin vurulduğunu belirterek, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Adil Öksüz ve darbe sonrası söylediklerinin önemine değindi.

Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz darbe teşebbüsünün başarısız olmasından sonra darbe teşebbüsünü unuttuğunu söyleyen Bakan Bozdağ, “Kılıçdaroğlu ‘FETÖ’ye niye darbe vuruyorsunuz’ diyor. Ona, bir sahip çıkma söz konusu. Tabi darbenin kontrollü darbe oluştuğuna ilişkin FETÖ terör örgütü elebaşı, terörist başı Gülen’in yaptığı açıklamaların Türkiye’de genel başkan düzeyinde avukatlığını CHP yapmaktadır” dedi.

“YALAN SÖYLÜYOR”

Bakan Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun, Enis Berberoğlu yargılanırken Maltepe Cezaevi'nde odasının hazırlandığı iddiasına yanıt verdi.

Bakan Bozdağ, "Sabah başka bir şey söylüyor, diyor ki 'Maltepe Cezaevi'nde oda hazırlanıyordu' diyor. 'İşte birisi gelecek ona hazırlık yapılıyor, belli ki ceza daha önceden ona hazırlık yapılıyor' diyor. Güya Enis Berberoğlu hakkındaki ceza çıkmadan cezanın ne olacağının bilindiğini ifade ediyor. Bakın, buradan çok net söylüyorum; Sayın Kılıçdaroğlu, milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Yalanı söylerken de yüzün kızarmıyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olması da mümkün değildir. Bu, açık bir yalan, daha da ötesi çok açık bir iftiradır. Vatandaşı tahrik etmek için yapılan bir iftiradır" dedi.

“YAKIŞMAZ!”

Berberoğlu'na verilen cezayı, kamuoyu gibi Adalet Bakanlığının da karar açıklandıktan sonra duyduğunu vurgulayan Bozdağ: "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de ondan sonra duydu. Birisi tutuklandığı zaman veya ceza aldığı zaman, ceza alırken cezayla beraber tutuklandıktan sonra nereye konulacağına ondan sonra karar verilir. Sayın Berberoğlu'nun nereye konulacağına, hakkında çıkan karardan sonra karar verilmiştir. Türkiye'nin cezaevlerinde yapılan çalışmaları veya olmayan şeyleri varmış gibi göstermek, başka alana doğru çarpıtmak ana muhalefetin liderine yakışmaz" şeklinde konuştu.

“İSPAT EDEMEZSEN…”

Bakan Bozdağ açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Ben buradan kendi diliyle kendine sesleniyorum. Bu dediğin iftirayı ispat etmezsen o zaman 'Namuslu, şerefli bir adamım' diye toplumun içinde gezme. Sen ispat et, o zaman biz gereğini yapalım ama yalanlarla bu milletin aklını karıştırma. Kimin, hangi cezaevine konulacağı konusunda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yasalarla yetkilendirilmiştir. Sayın Berberoğlu oraya konduğu gibi o gün Maltepe değil de Silivri'ye de gönderilebilirdi. Milletvekili olduğu için Ankara'ya da gönderilebilirdi, başka bir cezaevine de konulabilirdi. Çünkü bu konudaki bütün yetkileri yasa, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne veriyor. Böyle bir hesabın içine girmek, böyle bir hesabı doğruymuş gibi Türkiye kamuoyuna takdim etmek siyasi etik kurallarına, ahlaka riayet eden birinin yapacağı bir iş değildir. Buradan da bunun yalan olduğunu ve yalandan da öte büyük bir iftira olduğunu da ifade etmek isterim"