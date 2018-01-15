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Bozdağ, ceketini kaptırdı

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, partisinin Boğazlıyan ilçesinde gerçekleştirilen Kadın Kolları Kongresine katıldıktan sonra geldiği Yozgat il merkezinde ceketini bir vatandaşa hediye etti.

Bozdağ, ceketini kaptırdı

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, partisinin Boğazlıyan ilçesinde gerçekleştirilen Kadın Kolları Kongresine katıldıktan sonra geldiği Yozgat il merkezinde ceketini bir vatandaşa hediye etti.

15 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Bozdağ, ceketini kaptırdı

Bozdağ, Boğazlıyan ilçesinde kadın kolları kongresine katılıp, konuşma yaptı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti Yozgat İl Kongresi'nin yapıldığı salondaki son durumu incelemek üzere Yozgat’a geldi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın salona girişinde, Yozgat’ta her kesimin yakından tanıdığı Hasan isimli genç ile karşılaştı. Hasan, Bozdağ’a yaklaşıp, ceketini tutarak, ‘güzelmiş, bana versene’ dedi. Bozdağ, isteği geri çevirmeyip, sırtındaki ceketi çıkartıp, Hasan’ın giymesine de yardımcı olarak, hediye etti.

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