Bozdağ, büro açtı

Şefaatli ve Yerköy ilçesinde seçmenlere hitaben bir konuşma yapan Bozdağ, AK Parti hükümetleri döneminde her iki ilçeye ve Yozgat’a yönelik yapılan yatırım ve hizmetlerden bahsetti. Açılış törenlerinde Şefaatli Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Zeki Bozkurt ve Yerköy Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Mehmet Ağaoğlu da birer konuşma yaparak, yapacakları hizmetleri anlattı.