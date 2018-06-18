Bozdağ boş durmuyor

Çeşitli programlara katılan ve esnaf ziyaretlerini sürdüren Bozdağ, gündeme ilişkinde açıklamalarda bulundu. Bozdağ, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in başlattığı ezan tartışması üzerine, “Namazda gözü olanın ezanda kulağı olur, namazda gözleri olsaydı ezan vakitlerini de bilirlerdi” şeklinde konuştu. Bozdağ, Özel’in mitingler sırasında talimatla ezanların geç okutulduğu iddialarını değerlendirdi. Özer’i yalan konuşmakla suçlayan Bozdağ, iddialarını ispata çağırdı. Bozdağ, namazda gözü olanın ezanda kulağı olduğunu belirtip, iddialarını ispatlayamaması halinde Özer’i müfteri ilan edeceğini ifade etti. Bozdağ, “Bu bir iddia değil. Çok açık bir şekilde yalan. Özel yalan söylüyor çünkü, Türkiye’de ezanların vaktinin dışında okunması söz konusu değildir. Türkiye’nin her yerinde camilerde ezanlar, takvime göre ne zaman vaktine giriyorsa o zaman okunuyor. Herhangi bir talimatla ezanların okunmasının geciktirilmesi gibi bir şey asla söz konusu değildir. Bir kişi bir iddia atıyorsa ortaya bu iddiasını ispatlamakla mükelleftir. İddiasını ispat etmeyene müfteri denir. Ben sayın Özel’e çağrıda bulunmak istiyorum. Önce buyurun iddianızı ispat edin. Hangi camiye AK Partili bir milletvekili veya bakan veya Başbakanımız veyahut da Cumhurbaşkanımız konuşma yapıyor diye talimat verilmiş de ezan beş dakika, on dakika geç okunmuştur. Eğer ispat etmezse ben kendisini buradan şimdiden müfteri ilan ediyorum’’ dedi.

HAYVANLARA EZİYET EDENLERE HAPİS CEZASI GELİYOR

Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Hükumet Sözcüsü Bekir Bozdağ Hayvanları Koruma Kanununda yapılacak değişiklikle hayvanları öldüren, işkence ve eziyet edenlere hapis cezası getirileceğini vurguladı. Bozdağ, Sakarya’da bir köpeğin ayaklarının ve kuyruğunun kesilerek ormanlık alana bırakılmasının hatırlatılması üzerine yaptığı açıklamada. “Olayın failleri ile ilgili geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. Bu vahşiliği kim işlediyse onlar tespit edilecektir ve gereği mutlaka yapılacaktır. Normal bir insanın, insan tavırları taşıyan bir kişinin böylesi bir vahşete imza atması kabul edilemez. Yapmaz zaten bir insan. Bunları yapanlar anlaşılıyor ki sadece adı insan ama insanlıkla uzaktan yakından alakaları yok. Hükumet olarak hayvanları koruma kanununda önemli değişiklikler yapma kararı almıştık. Adalet bakanlığımız bir kanun tasarısı hazırlamıştı ve kamuoyuna biz bunu açıklamıştık. Sahipli ve sahipsiz hayvanların öldürülmesi, işkence ve eziyete tabi tutulması şu anda idari para cezası ile bir yaptırıma tabi tutuluyordu. Yeni düzeleme ile bunlar hapis cezasına tabi tutulacak’’ diye konuştu.

SALDIRIYA KATILANLAR

HESABINI VERECEK

Bozdağ, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AK Partili Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilere gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, "Türkiye'de tehditle, korkuyla, şiddetle ölümle ikbal ve istikbal devşirme dönemi kapanmıştır. Kimse muvaffak olamayacak. Bu saldırıyı gerçekleştirenler buna katılanlar hesabını mutlaka vereceklerdir’’ diye konuştu.

Seçimleri demokratik olgunlukla sürdürdüklerini aktaran Bozdağ, "Bakın dün Şanlıurfa'da meydana gelen saldırıda milletvekilimizin ağabeyi ve yakınlarından hayatını kaybedenler oldu, yaralananlar oldu. Bir yandan demokrasi bir yandan insan hakları diyecek bu alçaklar öte yandan da demokratik mücadeleye şiddeti ve kanı bulaştıracaklar. Ortalığı velveleye verip korkuyla, baskıyla tehditle kanla şiddetle ölümle kendilerine ikbal devşirecekler. Buradan tekrar tekrar ifade ediyorum. Türkiye'de tehditle, korkuyla, şiddetle ölümle ikbal ve istikbal devşirme dönemi kapanmıştır. Kimse muvaffak olamayacak. Bu saldırıyı gerçekleştirenler buna katılanlar hesabını mutlaka vereceklerdir. Tez zamanda yakalanacaklarına yargıya teslim edileceklerine yürekten inanıyorum" şeklinde görüş bildirdi.