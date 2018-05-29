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Bozdağ, Akdağmadeni’nden start verdi

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 24 Haziran seçimleri çalışmaları kapsamında doğum yeri olan Akdağmadeni ilçesinden seçim startını verdi.

Bozdağ, Akdağmadeni’nden start verdi

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 24 Haziran seçimleri çalışmaları kapsamında doğum yeri olan Akdağmadeni ilçesinden seçim startını verdi.

29 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Bozdağ, Akdağmadeni’nden start verdi

Burada çeşitli ziyaretlerde bulunan Bozdağ, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitinglerinde TRT'ye yönelik açıklamalarının suça teşvik ettiğini söyledi. Bozdağ, "Cumhurbaşkanı adayı sayın İnce, efelenerek, kabadayılık yaparak, etrafa tehditler salarak kendine bir yer edinmeye çalışıyor. Buda fevkalade yanlış bir şeydir. TRT'yi uzun zamandır konuşmalarında hedef gösteriyordu. Onun konuşmalarından etkilenin bazı kişilerin dün TRT'nin aracına saldırdığını hep birlikte gördük. Eğer bu konuşmalarına devam ederse, onun konuşmalarından gazlanan bazı kendini bilmezlerin daha büyük bir suça karışmaları söz konusu olabilir. Buradan herkesi sağduyulu olmaya, konularında insanları, kurumları hedef almadan programı ne ise onu anlatmaya davet ediyorum. TRT'ye yapılan bu saldırı aynı zamanda ifade özgürlüğüne ve basın özgürlüğüne de yapılmış bir saldırıdır. TRT, söz konusu olunca tüm medya kuruluşları da sustular. Başka bir kuruluşa yapılmış oysaydı açıklama üstüne açıklama yapılırdı. Yeri göğü inletirlerdi. Onlar demokrat geçiniyorlar. Biz gelirsek basın daha özgür olur diyorlar. Ama görüyorsunuz ki gelmeden medyanın sesini kesmek için kaba kuvvete başvuruyorlar. Bunlar faşist anlayışın ortaya çıkarttığı görüntülerdir. Bunu kınıyorum lanetliyorum. Böyle tehditler ile kışkırtmalar ile milletin evlatlarına suç işletmesinler. Bu suçların karşılığı vardır. Savcılar gerekeni yapmak zorundadır. Suç işleyenleri Muharrem İnce de kurtaramaz" dedi.
Bozdağ, Türkiye’deki seçimlerde Türkiye’nin Cumhurbaşkanını ve parlamentosunun seçileceğini hatırlatarak, ‘’Asıl heyecanın Türkiye’de yaşanması gerekiyor. Ancak görüyoruz ki asıl heyecan, Avrupa ülkelerinde, ABD’de, İsrail’de ve diğer ülkelerde dorukta. Sanırsınız ki Türk halkı; ABD’nin, İsrail’in, Almanya veya başkaca bir ülkenin cumhurbaşkanını ve parlamentosunu seçecek. Sanırsınız ki bu seçimde o ülkelerin halkları oy kullanacak. Yok böyle bir şey. Türkiye kendi parlamentosunu ve kendi Cumhurbaşkanını seçecek. Seçimde de sadece Türk vatandaşları oy kullanacak. O zaman Türkiye’nin derdi Almanya’yı neden bu kadar gerdi anlamak mümkün değildir. Türkiye’nin seçimi Almanya’yı neden bu kadar telaşlandırdı anlamak mümkün değil. Aslında Almanya, AK Partili siyasetçilerin orada seçim çalışması yapmaması için tüm 3. Ülkelerin secim çalışmalarını yasakladı. Biz adiliz, objektifiz diyerek. Ancak görüyoruz ki adilliği ve objektifliği yok’’ diye konuştu. 
 

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