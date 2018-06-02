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Bozdağ açılış yaptı

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, partisinin Şefaatli ilçe teşkilatı Seçim İrtibat Bürosunun açılışını yaptı.

Bozdağ açılış yaptı

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, partisinin Şefaatli ilçe teşkilatı Seçim İrtibat Bürosunun açılışını yaptı.

02 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Bozdağ açılış yaptı

AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse ile birlikte, AK Parti Yozgat Milletvekili adayları Yusuf Başer, Sibel Yıldırım ve İskender Minar da açılışta hazır bulundu. Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, ‘’4 tane parti bir araya gelmişler, bir de onların görünmeyen ortakları var, alavere dalavere yapıyorlar, milletin gözünü boyamak için kılıktan kılığa giriyorlar. Tek dertleri AK Parti'den oy hırsızlığı yapmak. Tek dertleri oraya oy artışı temin etmek. Olabilir ama bunu dürüst yapın, dürüst. Bu ittifak ortaklarından biri, HDP midir? HDP'dir. Ama niye koymadılar aralarına? Yozgat milliyetçidir, HDP'nin olduğu yere oy vermez. 'HDP dışarıda dursun, biz kolay millet kandırırız' diyorlar. 'Oy da isteriz' diyorlar. Bak dalaverecilere. Yahu bu millet siz giderken geliyordu. Sizden daha akıllı, bütün oyunları görüyor, bütün siyasal mühendisleri biliyor ve Allah'ın izni ile 24 Haziran'da 'Oyunu sen değil ben kurarım' diyecek. 'Oyunun sahibi benim' diyecek ve onlara en büyük dersi, en büyük cevabı verecektir" diye konuştu.

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