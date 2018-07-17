Bozdağ'a yeni görev

Meclis'te ihtisas komisyonlarının başkanları belli oldu. Seçimden önce bakan olan 5 isim TBMM'de komisyon başkanlığı görevine getirildi. 5 komisyon ise eski başkanlarla devam edecek. Başbakan eski Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na getirildi. Kültür eski Bakanı Numan Kurtulmuş ise Milli Eğitim Komisyonu Başkanı oldu. Milli Savunma eski Bakanı İsmet Yılmaz, Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı seçildi. Son kabinede Başbakan Yardımcılığı yapan Hakan Çavuşoğlu ise İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı oldu.