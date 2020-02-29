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Borçlar ertelensin!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, esnafın kredi sicil affı ve sigorta prim borcunun ertelemesi yönündeki taleplerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde söz alarak gündeme taşıdı.

29 Şubat 2020 Cumartesi 03:41
Borçlar ertelensin!

Keven, ‘’Halkımızın alım gücünün düşmesi ülke genelinde esnaflarımızı siftah yapamaz duruma getirdi. Yozgat esnafı da bundan nasibini aldı. Her köşe başına gecekondu gibi yapılan AVM'ler ve zincir marketler yüzünden yüz binlerce çarşı esnafı ve mahalle bakkalı çok zor durumdadır’’ dedi. Keven, Yozgat’ta hem il merkezinde hem de ilçelerinde esnafla görüşmeler yaptığını, sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının taleplerini dinlediğini de hatırlattı. Keven, ‘’Saray, AVM sahiplerinden fırsat bulup çarşıdaki, pazardaki esnafın taleplerini görmüyor, duymuyor. Esnafımızın acil talepleri var. Esnaf kefalet kredisi faizleri düştü, ancak esnafın sicil sorunu var ve kredi kullanamıyor. Esnafımız sicil affı çıkmasını bekliyor, kredilerine acil yapılandırma bekliyor, sigorta ve BAĞ-KUR prim borçlarına yapılandırma ve erteleme istiyor. Kepenk kapatmak istemiyor’’ diye konuştu. 

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Borçlar Ertelensin!
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