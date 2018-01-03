Borç bitmedi

Yasayla birlikte kapatılan belde belediyelerinin taşınmazları, borçları ve personelleri Özel İdare’ye devredilmesinin ardından, Yozgat’ta kapanan belde belediyelerinin borçları, özel idare kaynaklarından ödenmeye devam ediyor.

Yozgat’ta nüfusu 2 binin altında kalan 36 belde belediyesinin kapatılmasına karar verilmiş, bazı beldeler civardaki köy veya mahalleler ile birleşmek suretiyle, tüzel kişiliklerini koruyabilmiş, 27 belde belediyesi ise kapatılmıştı. Söz konusu belde belediyeleri 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde kapatıldığında, geride yaklaşık 42 milyon 992 bin lira borç bırakmıştı. Yozgat İl Genel Meclisi oturumunda, Özel İdare’nin 2017 mali yılı bütçesinin gerçekleşme oranı ele alındı. Bu kapsamda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okunarak, meclis üyeleri bilgilendirdi. Komisyon raporuna göre Özel İdare’nin ilgili yılda 111 milyon 654 bin 476 lira öz gelirinin bulunduğu, 15 milyon 973 bin 239 liranın ise kapatılan beldelerin borcunu ödemek için kullanıldığı ifade edildi.