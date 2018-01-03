Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -5°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117524
ALTIN
159.481
DOLAR
3.7666
STERLİN
5.1161
EURO
4.5380

Borç bitmedi

GEÇTİĞİMİZ yıllarda yürürlüğe giren yeni büyükşehir yasası kapsamında kapanan belde belediyelerinin borçları halen bitmedi.

Borç bitmedi

GEÇTİĞİMİZ yıllarda yürürlüğe giren yeni büyükşehir yasası kapsamında kapanan belde belediyelerinin borçları halen bitmedi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:05
78 Okunma
Borç bitmedi

Yasayla birlikte kapatılan belde belediyelerinin taşınmazları, borçları ve personelleri Özel İdare’ye devredilmesinin ardından, Yozgat’ta kapanan belde belediyelerinin borçları, özel idare kaynaklarından ödenmeye devam ediyor.
Yozgat’ta nüfusu 2 binin altında kalan 36 belde belediyesinin kapatılmasına karar verilmiş, bazı beldeler civardaki köy veya mahalleler ile birleşmek suretiyle, tüzel kişiliklerini koruyabilmiş, 27 belde belediyesi ise kapatılmıştı. Söz konusu belde belediyeleri 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde kapatıldığında, geride yaklaşık 42 milyon 992 bin lira borç bırakmıştı. Yozgat İl Genel Meclisi oturumunda, Özel İdare’nin 2017 mali yılı bütçesinin gerçekleşme oranı ele alındı. Bu kapsamda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okunarak, meclis üyeleri bilgilendirdi. Komisyon raporuna göre Özel İdare’nin ilgili yılda 111 milyon 654 bin 476 lira öz gelirinin bulunduğu, 15 milyon 973 bin 239 liranın ise kapatılan beldelerin borcunu ödemek için kullanıldığı ifade edildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
İlk toplantı
İlk toplantı
Bakan Bozdağ, istişare yaptı
Bakan Bozdağ, istişare yaptı
Akşener, Yozgatlılarla buluştu
Akşener, Yozgatlılarla buluştu
Başer, Çağrı Fiberi ziyaret etti
Başer, Çağrı Fiberi ziyaret etti
CHP’de seçim hazırlığı
CHP’de seçim hazırlığı
Başer, gençlere seslendi
Başer, gençlere seslendi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim