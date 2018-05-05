Bölgeciliğe karşıyız

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları kurucusu, MYK ve MKYK görevlerinde bulunan, daha önce 2007 ve 2015 genel seçimlerinde AK Parti’den Yozgat milletvekili adayı gösterilen Avukat İskender Minar dün gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Seyfi Çelikkaya, Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ve Genel Koordinatör Erhan Kayhan’ı ziyaret etti. Kendisinin her zaman bölgeciliğe karşı olduğunu vurgulayan Minar, ‘’Ben Yozgat’ı ilçeleri, beldeleri ve köyleri ile bir bütün olarak değerlendiriyorum ve aday gösterilip seçilmem durumunda ise Yozgat’ı tamamına kendimi hizmet etmeye adayacağım. Yozgat’a hizmet için bu yola çıktım, daha önce kısmet olmadı ancak bu seçimlerde kısmet olursa memleketime hizmet edeceğim’’ dedi.