Biz söyledik, bakan dinledi

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat milletvekilleri Ertuğrul Soysal, Abdulkadir Akgül, Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan, bakanlığa bağlı genel müdür ve bürokratların yanı sıra belediye başkanları, daire müdürleri, AK Parti ve MHP il yönetimi temsilcileri katıldı. Toplantıda Yozgat’ta yapımı devam eden hızlı tren projesi ve havalimanı projesiyle ilgili genel müdürler katılımcılara bilgilendirmede bulundu. Ayrıca Karayolları Genel Müdürü tarafından da ilimizin karayolu ağı, yapımı devam eden projeler Bakan Ahmet Arslan ve katılımcılara aktarıldı. Toplantının ikinci bölümünde ise ilçe belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve bürokratlar Bakan Ahmet Arslan başkanlığındaki heyete sorun, istek, talep ve beklentilerini iletti. Özellikle ilçelerdeki ulaşım sıkıntısıyla ilgili ilçe belediye başkanları Ahmet Arslan’a dertlerini anlatırken, Bakan Arslan da tüm talep ve sorunlar için gerekenin yapılacağını aktardı.

