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BİZ HANGİ DİLİMDEYİZ?

YOZGAT’ta 24 Haziran tarihinde yapılacak seçimler öncesi, aday adaylığı sürecinin sonuna yaklaşıyoruz.

BİZ HANGİ DİLİMDEYİZ?

YOZGAT’ta 24 Haziran tarihinde yapılacak seçimler öncesi, aday adaylığı sürecinin sonuna yaklaşıyoruz.

15 Mayıs 2018 Salı 07:00
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BİZ HANGİ DİLİMDEYİZ?

Hal böyle olunca şu sıralar kimileri gönlünden geçen isimlerin listelerini yapmayı sürdürüyor.
Artık önümüzdeki hafta itibariyle adaylık listeleri netleşmeye, kesinleşmeye başlayacaktır.
Yozgat’ta halka sorarsanız milletvekili listelerinin yenilenmesini istiyor, talep ediyor.
Ancak tabandan gelen bu talep, Ankara’da ne kadar duyuluyor, dikkate alınıyor? Orasını bilmiyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İngiltere ziyareti öncesi, partisinin milletvekili listeleriyle ilgili bir soru soruldu.
Sayın Erdoğan ise listelerin yenileneceğini vurgulamak için “O, iki iki dört” yorumunu yaptı.
Ayrıca sadece Ankara’da oturan, seçim bölgesine uğramadığı gibi, Ankara’da parlamentoya da uğramayan vekiller ile yolların ayrılacağını da vurguladı.
Yine AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdulkadir Selvi ise, AK Parti’de listelerin üçte ikisinin yenileneceğini iddia etti.
Biz konumuzu yeniden Yozgat’a bağlayalım ve soralım, peki biz hangi dilimin içinde yer alacağız?
Yani, AK Parti’nin Yozgat listesi üçte ikilik dilime mi girecek, yoksa üçte birlik dilimde mi kalacak?
Bana sorarsanız, şayet listelerin üçte biri korunursa, bizim Yozgat o üçte birin içinde yer alır.
Burada Reis rüzgarı, Reis fırtınası ve Reis sevdasıyla bu işi götüreceğine inanırsa AK Parti Genel Merkezi, Yozgat’ta listelerde radikal bir değişim beklemeyin.
Ayrıca Bekir Bozdağ’ın yine başı çekeceği bir listede mevcutlardan bir ismin daha kalma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünenlerdenim.
Ne diyelim, Yozgat için hayırlısı…
SIKINTI YOK GİBİ…
Bilindiği gibi Saadet Partisi, bir anda Türkiye’nin kilit partisi konumuna geldi.
Partide yapılan genel başkanlık değişimiyle, Saadet Partisi çıtasını yükseltmeyi başardı.
Ayrıca partinin genel başkanı Karamollaoğlu’nun aktif ve dinamik yapısı, parti teşkilatlarına da bir dirilik getirdi.
Yozgat’ta bazı insanların yakalarına yeniden Saadet Partisi rozeti taktığını gözlemledim.
Daha evvel ölü toprağı serpilmiş gibi, tabela partisi konumunda bulunan Saadet Partisi, yeniden kendine inanmaya ve güvenmeye başladı.
Yozgat’ta Saadet Partisi mensubu bazı isimlerin, partilerinin politikalarını sonuna kadar desteklediğini gözlemledim.
Geçmişte Necmettin Erbakan ile omuz omuza siyaset yapan bu isimler, şu süreçte Temel Karamollaoğlu’nun yanında yer aldıklarını ve onu desteklediklerini açık ve net bir şekilde ilan ettiler.
Ben sanıyordum ki, tıpkı BBP’de olduğu gibi Saadet Partisinde de genel başkan ile ters düşen isimler vardır.
Ama Yozgat’ta Milli Görüşçü kimliğiyle tanınan, bilinen bu isimler şu süreçte Karamollaoğlu’nu başarılı ve doğru buluyor.
Sizin anlayacağınız Yozgat’ta Milli görüş tabanıyla Saadet Partisi arasında bir sıkıntı yok gibi.
SES GELMİYOR!
Geçtiğimiz ya MÜSİAD Yozgat Şubesinin açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, aslında partisinin seçim kampanyasına da start vermişti.
Açık havada yapılan açılış programını fırsat bilen Bakan Bozdağ, Lise Caddesi ve Saat Kulesi istikametlerine doğru uzun bir konuşma yapmıştı.
Bekir Bozdağ, AK Parti hükümetleri döneminde önemli görevler üstlenerek, Bakanlar Kurulu’nda da bir Yozgatlı olarak yıllarca yer almayı başardı.
Ankara’da Yozgat’ı temsil etti.
Yozgatlı olmayanların “Her kabinede bakanınız var kardeşim” diye başlayan cümleler kurmasını sağlayan kişi oldu.
Ayrıca 16 yıllık AK Parti iktidarında, Yozgat siyasetine de yön veren isim oldu.
Neyse uzatmayalım…
Sayın Bozdağ, yıllardır meydanlardan Yozgat halkına seslendi ve halktan da karşılık buldu.
Objektifime yansıyan fotoğrafta ise Bozdağ’ın mikrofonu bir ara arıza verdi, sesini kesti ve ses vermez oldu.
Bugün fotoğrafı bir kez daha görünce aklıma şu soru geldi:
 “Acaba Yozgatlı seçmen Sayın Bozdağ’ın sesine bir kez daha ses verecek mi, Bir kez daha Bozdağ’ı destekleyecek mi?”
Hep birlikte göreceğiz.

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN
*İş dünyasındaki başarısını anlatıp, siyasette de başarılı olacağını savunan aday adayını.
*Aday listesinde ilçe, il çekişmesi yaşayabilecek olan partiyi.
*İlçelerde sevgi ve ilgiyle karşılanan milletvekili aday adaylarını.
*Etliye-sütlüye karışmayan siyasetçiyi.

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