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Birlikte güçlüyüz

AK Parti Yozgat İl Başkanlığına ataması yapılan Yusuf Başer ilk açıklamasını yaptı.

25 Aralık 2020 Cuma 00:52
Birlikte güçlüyüz

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, asıl olanın Yozgat’a hizmet etmek olduğunu belirterek, ‘’Sen ben yok, biz varız, biz birlikte güçlüyüz’’ dedi. İl Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra ilk açıklamasını yazılı yapmayı tercih eden Başer, “Şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Ben değil biz olarak; Başta siyasilerimiz olmak üzere, il yöneticilerimiz, STK temsilcilerimiz ve basınımızla birlikte el ele gönül gönüle birlik beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli üzerinde durduğu ben anlayışına teşkilatımızda asla müsemmaha göstermeyeceğiz’’ diye konuştu. İl Başkanı Başer, geçmişte görev almış, il, ilçe ve partili üyelerle birlikte AK Parti’nin bayrağını en yukarıya taşımanın gayreti içinde olacaklarını anlattı. Başer, ‘’Küslüğe, kırgınlığa asla yer vermeyeceğiz. Bu vesile ile 2 yıldır İl Başkanlığı görevini layıkı ile yerine getiren Başkanımız Çelebi Dursun’a teşekkür ediyorum. Bundan sonra başkanımız ve diğer tüm partili arkadaşlarımızla canla başla çalışarak 2023’e giden süreçte AK Parti’yi bölgemizin en parlayan yıldızı yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Bunu hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum. Gün birlik günü, gün beraberlik günü ve ‘Biz hep birlikte daha da güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

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Birlikte Güçlüyüz
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