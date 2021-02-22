Birlik sözü tutulsun!

Keven, ‘’Yozgat ilimiz verdiği şehitleriyle anılan bir şehirdir. 350 şehidimiz, 170 terör mağduru gazimiz vardır. Birinci Dünya Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na, Kurtuluş Savaşı'ndan güneydoğu operasyonlarına kadar binlerce şehit vermiştir. Yozgat'ımızın bir talebi oldu, "’Askerî birlik istiyoruz’ dediler. Yeni değil, yıllardır bu talebi hep birlikte dile getiriyoruz. Askerî birlik sözünü Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Yozgat'ta 10 Temmuz 2014 tarihinde yaptığı mitingde müjde gibi verdi. Üstelik ‘Ustalara usta birliği yakışır’ diyerek bu sözü verdi. Ama tam altı buçuk yıl oldu ortada bir şey yok. Yozgatlılar Sayın Cumhurbaşkanı’nın miting meydanında vermiş olduğu bu sözü hatırlamasını bekliyor’’ diye konuştu. Keven, Meclis’te görüşülen TSK Personel Kanunu hakkında partisi adına yaptığı konuşmada sözleşmeli er ve erbaşların özlük sorunlarını da gündeme getirdi, yapılan kanun değişikliği teklifinde sözleşmeli erbaşların, uzman çavuşların sorunları görmezden gelindiğini ileri sürdü. Keven, Gazilik unvanı verilmeyen veya unvanı elinden alınan terörle mücadele etmiş Mehmetçiğin mağdur olduğunu anlattı.