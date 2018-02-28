Birlik seçim yaptı

Vali Yardımcısı ve Merkez Hizmet Birliği Başkanı Salih Altun başkanlığında yapılan toplantıda 2017 yılı kesin hesabı ve 2017 yılı faaliyet raporu görüşülerek oylandı, raporlar oy birliğiyle kabul edildi. Birliğin ihtiyaç duyması durumunda personel temini yapabilmesi için norm kadro isteğini de birlik üyesi muhtarlar olumlu karşıladı. Daha sonra 2018 yılı yatırım planı ve çalışma programı da muhtarların oyuna sunularak kabul edildi. Akabinde ise birlikte encümen olarak görev yapacak olan 2 İl Genel Meclisi Üyesi ve 2 köy muhtarının seçimi yapıldı. Üçer adaylı seçimlerde İl Genel Meclisi Üyesi Kudret Alpkoçak 59, Mustafa Erdoğan 60 oy alarak encümen seçilirken diğer aday Ali Açıkgöz 47 oy aldı. Muhtar adaylardan ise Yeşilova Köyü Muhtarı 61 oy, Fakıbeyli Köyü Muhtarı Yalçın Karabulut 52 oy alarak encümen seçilirken, diğer aday Evci Köyü Muhtarı Ali Güneş ise 40 oy aldı. Yapılan seçimde 104 oy kullanıldı, 2 oy geçersiz, 3 oy ise boş çıktı.

Vali Yardımcısı Salih Altun, önceki dönemde görev alan encümen üyelerine günün anısına plaket takdiminde bulundu.

Haber: Mustafa TEKER

