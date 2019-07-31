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Birliğimiz ne oldu?

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a Yozgat’a askeri birlik kurulması için yapılan bir çalışma olup olmadığını sordu.

Birliğimiz ne oldu?

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a Yozgat’a askeri birlik kurulması için yapılan bir çalışma olup olmadığını sordu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Birliğimiz ne oldu?

Yozgat’ta kaldırılmış olan jandarma er eğitiminin yeniden başlatılması gerektiğini gündeme getirdi. Keven, savunma sanayisine yönelik yeni geliştirilecek savunma araçlarının üretim tesisinin Yozgat’ta kurulmasına yönelik bir planlamanın acil ihtiyaç olduğuna da dikkat çekti. Keven, lojistik bir üs olmaya müsait konumda bulunan Yozgat’ın savunma sanayisine yönelik geliştirilecek projelerde dikkate alınmasını istedi. Cumhurbaşkanı tarafından ikinci kez söylendiği halde herhangi bir gelişme olmayan askeri birlik sözünü hatırlatan Keven, “Yozgat ilimiz Orta Anadolu’da başkentimiz Ankara’nın yanı başında ve karayolu-demiryolu ağlarına sahip bir ildir. Yozgat’ta oluşturulacak bir askeri tesis için gerekli ulaşım ağları mevcut olup lojistik üs olmaya da müsait bir dağıtım noktasıdır. Ulusal ve yerel basına da defalarca yansıdığı üzere Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 2019 Yerel Seçimi için geldiği Yozgat’ta ‘Yozgatlılara usta birliği yakışır’ şeklinde vaatleri olmuştur. Yozgat askeri birlik sözünün gerçekleşmesini acilen bekliyor. Somut bir adımın atılmasını istiyoruz” dedi.
Keven, Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede ise, ‘Yozgat’ta bir askeri tesis yapımı ile ilgili 2019 yılı uygulama planlarınız bulunmakta mıdır? Varsa ne aşamadadır? Büyükşehirler üzerinde ki yükü hafifletmek için Yozgat’a taşımayı planladığınız bir askeri tesis bulunmakta mıdır? Varsa ne aşamadadır? Alay Komutanlığı bünyesinde daha önce kaldırılmış olan jandarma er eğitiminin yeniden başlatılması adına 2019 yılı uygulama planınız bulunmakta mıdır? 11’inci Kalkınma Planı’nda bu konuyla ilgili bir askeri tesis yapımına yönelik bir plan neden bulunmamaktadır? Savunma sanayisine yönelik yeni geliştirilecek savunma araçlarının üretim tesisinin Yozgat’ta kurulmasına yönelik bir kalkınma planınız var mıdır?’ şeklindeki beş soruyu yöneltti.
 

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