Bir yılda 187’ye düştü!

Keven, ‘’Yozgat ve ilçelerine İŞKUR tarafından TYP uygulaması ile 9 aylığına okullarda istihdam edilmek üzere 187 kişi temizlik görevlisi alınıyor. Ancak geçen yıl Yozgat'ta okullara 575 kişi temizlik görevlisi alınmışken bu yıl neden 187 kişi alınmaktadır? Geçen yıl 195 kişi güvenlik görevlisi alınmışken bu yıl neden sıfırdır’’ dedi. Keven, Pandemi koşullarında okulların temizliğinin daha fazla önemli olduğunu, eğitim döneminin başlamasına karşın temizlik görevlisi sayısının 575'ten 187'ye neden düşürülmesinin yanlış olduğunu söyledi. Keven, ‘’Okullarımızın temizliği 187 kişi ile nasıl yapılacak, bu düşüşün sebebi nedir? Yozgat üvey evlat mıdır? Merkezde ve ilçelerde bunca işsiz insan en azından 9 aylığına bir iş beklerken Yozgat’ta okulların temizliğinde görevlendirilecek görevli sayısının neden üçte bire düşürüldüğünü soruyor. Yozgat Valimiz ve İŞKUR İl Müdürlüğü bir açıklama yapmak zorundadır’’ ifadelerini kullandı. Yozgat il genelinde okullarda görevlendirilecek 187 kişiden 43’ü Yozgat Merkezde görevlendirilecek. Akdağmadeni ilçesinde 20, Aydıncık’ta 7, Boğazlıyan’da 15, Çandır’da 5, Çayıralan’da 6, Çekerek’te 12, Kadışehri’nde 7, Saraykent’te 7, Sarıkaya’da 16, Sorgun’da 34, Şefaatli’de 8, Yenifakılı’da 5, Yerköy’de 12 kişi görev alacak.