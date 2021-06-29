Bir kısmı devredildi!

Başer, son günlerde Türkiye ve Yozgat kamuoyunun gündemini meşgul eden Yozgat, Adana, Bursa, Elazığ, İstanbul Başakşehir şehir hastanelerinin Rönesans Holding tarafından ISS firmasına ‘işletme hakkının devri’ ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Hayalim’ dediği şehir hastanelerinin Cumhuriyetin en büyük projelerinden biri olduğunu vurgulayan Başer, yapım modeli itibariyle dünyada örneği bulunmayan şehir hastanelerinin Türkiye’nin en büyük kazanımlarından biri olduğunu söyledi. Türkiye’nin her alandaki gelişimine sekte vurmaya çalışan muhalefetin, ‘’Şehir Hastanelerinin satıldığı yönünde’’ bir algı oluşturmaya çalıştığını kaydeden Başer, satışa konu işlemlerin varlık satışını kapsamadığı, hizmet birimlerinin bir kısmından ibaret olduğunu bildirdi. Pandemi sürecinde büyük hizmetler gören, Türk sağlık sisteminin bel kemiğini oluşturan Şehir hastanelerinin, Yap, İşlet, Devret (YİD) modeliyle yapıldığını açıklayan milletvekili Başer, şehir hastanelerinin hizmet biriminin kısmen satıldığını anlattı. İki şirket arasındaki satış sözleşmesinin Rekabet Kurumu onayından geçtikten sonra kesinleştiğine vurgu yapan Başer, vatandaşları endişeye sevk edecek bir durumun olmadığını, satışa konu işlemlerin hasta verileri birimiyle ilgisinin bulunmadığını, hasta kayıt ve sağlık bilgilerinin bulunduğu data verilerinin güvende olduğunu, alıcı şirketle paylaşılmasının da mümkün olmadığının altını çizdi. Başer, iki şirket arasındaki satışa konu işlemlerin, Otopark, Güvenlik, Hyrrt, Temizlik, İlaçlama, Atık, Çamaşır, Yer Bahçe, Mefruşat, Sterilizasyon, Hibys ve yemek hizmetlerini kapsadığını, hastanenin bina bakım onarım, olağanüstü bakım onarım, ortak hizmetler, görüntüleme, laboratuvar ve biomedikal hizmetlerinin Rönesans firması tarafından işletilmeye devam edeceğini açıkladı. Başer, yapılan anlaşmanın iki şirket arasında dayalı rutin bir işlem olduğunu ileri sürdü.

