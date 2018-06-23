Bir günde iki miting

AK Parti adayları Saraykent ve Sorgun ilçelerinde düzenlenen mitinglerde vatandaşlara hitap ettiler. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, diğer adaylar Yusuf Başer, Sibel Yıldırım ve İskender Minar Saraykent ve Sorgun’da halka hitap ettiler. Saraykent ilçesinde konuşan Bakan Bozdağ, Saraykent’in ölüm saçan yollarının duble yol olduğunu, ilçeye inşa edilen yeni okullar ile eğitim kalitesinin arttığını, TOKİ konutlarının Saraykent’te de yükseldiğini ve daha birçok hizmetin Saraykent’e AK Parti hükümetleri döneminde aktığını belirtti. Saraykent’in her dönem AK Parti’yi bağrına bastığını hatırlatan Bozdağ, 24 Haziran’da da aynı sevginin sandığa yansıyacağını ifade etti. Saraykent mitinginin ardından Bakan Bozdağ ve diğer adaylar bu kez Sorgun’da halkın karşısına çıktı.