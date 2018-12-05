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Bir araya geldiler

YOZGAT’ta yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi istişare toplantılarını sıklaştırdı.

Bir araya geldiler

YOZGAT’ta yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi istişare toplantılarını sıklaştırdı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Bir araya geldiler

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’in de katıldığı istişare toplantısında yerel seçimlere yönelik görüş alışverişi gerçekleştirildi. İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Milletvekili Ali Keven, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, Saadet Partisi İl Başkanı Ziya Koçak katıldı. Toplantının ayrıntılarıyla ilgili bilgi verilmezken üç parti temsilcisi ve Milletvekili Keven’in yerel seçimlerde Millet İttifakında yer alan partilerin birlikte nasıl hareket edebileceği ve Yozgat’ta yerel seçimlerde elde edilecek başarı için yapılması gerekenlerin konuşulduğu öğrenildi.

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