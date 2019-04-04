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Bilgilendirip teslim etti

ÇAYIRALAN Belediyesi’nde gerçekleştirilen devir teslim töreninde eski başkan Yasin Şahiner yeni başkan Ömer Codar’a bilgilendirme yapıp belediyeyi teslim etti.

Bilgilendirip teslim etti

ÇAYIRALAN Belediyesi’nde gerçekleştirilen devir teslim töreninde eski başkan Yasin Şahiner yeni başkan Ömer Codar’a bilgilendirme yapıp belediyeyi teslim etti.

04 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Bilgilendirip teslim etti

Çayıralan ilçesinde dün devir teslim töreni gerçekleştirildi. Yapılan seçimler neticesinde Çayıralan Belediye Başkanlığı’na CHP’li Ömer Codar seçildi. Çayıralan Belediyesi’nde gerçekleştirilen devir teslim töreninde eski başkan Yasin Şahiner, belediyenin mali durumu ve borçlar, devam eden yatırım ve projeler ve makine parkının durumu hakkında Codar’a bilgilendirmede bulundu. Yapılan bilgilendirmenin ardından Yasin Şahiner koltuğu Ömer Codar’a devrederek görevinde başarı diledi. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar da Şahiner’e teşekkür ederek seçimlerin geride kaldığını, hizmet sürecinin başladığını belirtti.

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