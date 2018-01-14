Yozgat'a hava muhalefeti nedeniyle gecikmeli olarak gelen Recep Tayyip Erdoğan, Yozgatlı vatandaşlarla buluşmasını gerçekleştirdi.

Sabırla salonda bekleyen genç çifti unutmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftleri sahneye davet etti.

Genç çiftleri tebrik eden Erdoğan daha sonra, düğün hediyesi olarak geline altın bilezik taktı.

Genç çift ise Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirerek, bu özel anı ölümsüzleştirdi.