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Bilezik taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek için, nikah törenin ardından Rıza Kayaalp Spor Salonu'na gelen Eda-Hakan Korkmaz çiftine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından altın bilezik hediye edildi.

Bilezik taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek için, nikah törenin ardından Rıza Kayaalp Spor Salonu'na gelen Eda-Hakan Korkmaz çiftine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından altın bilezik hediye edildi.

14 Ocak 2018 Pazar 19:03
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Bilezik taktı

Yozgat'a hava muhalefeti nedeniyle gecikmeli olarak gelen Recep Tayyip Erdoğan, Yozgatlı vatandaşlarla buluşmasını gerçekleştirdi.
Sabırla salonda bekleyen genç çifti unutmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftleri sahneye davet etti.
Genç çiftleri tebrik eden Erdoğan daha sonra, düğün hediyesi olarak geline altın bilezik taktı.
Genç çift ise Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirerek, bu özel anı ölümsüzleştirdi.

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