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Bildiriye hapis cezası

CHP’liler İlçe Başkanını cezaevine kendileri teslim ettiler

Bildiriye hapis cezası

CHP’liler İlçe Başkanını cezaevine kendileri teslim ettiler

02 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Bildiriye hapis cezası

BOĞAZLIYAN Belediye Başkanı Hamdi Erdal hakkında 30 Mart 2014 mahalli seçimlerinden, bildiri hazırlayıp, dağıttığı gerekçesiyle hakkında dava açılan CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker hakkındaki hüküm onandı.
2 yıl bir aylık cezasının infazı için toplamda 140 gün süreyle cezaevinde kalacakolan Peker, cezaevine giderken partilileri yalnız bırakmadı.
CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, parti üyeleriyle birlikte Boğazlıyan ilçesine gitti.
Burada İlçe Başkanı Ahmet Peker ile birlikte savcılıktan tebligatı alıp, ilçe merkezinde toplu halde yürüyerek, cezaevine ulaştılar.
CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimleri öncesi parti mitinginde dağıttığı bildiriler ile ‘kişisel bilgileri hukuka aykırı ele geçirdiği ve yaydığı’ gerekçesi ile 2 yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay tarafından cezası onanması ile Peker 140 günlük cezanın infazı için partililer eşliğinde cezaevine giderek teslim oldu. CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığı’nda basın açıklaması yapan ve partililer ile vedalaşan Peker, “Biz ceza aldık ama şükürler olsun üzerimize atılan suç yüz kızartıcı bir suç değil. Düşüncemiz için yatacağız. Bedelini ödemeye hazırız hiç sıkıntı yok. Bu ceza bizim onur madalyamız” dedi.

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