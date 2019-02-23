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Beş yıl önce dün...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bundan tam 5 yıl önce dün Yozgat'a gelerek Cumhuriyet Alanı'nda miting düzenlemişti.

Beş yıl önce dün...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bundan tam 5 yıl önce dün Yozgat'a gelerek Cumhuriyet Alanı'nda miting düzenlemişti.

23 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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Beş yıl önce dün...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bundan tam 5 yıl önce dün Yozgat'a gelerek Cumhuriyet Alanı'nda miting düzenlemişti. Erdoğan, aradan geçen 5 yıllık sürenin sonunda Pazartesi günü tekrar Yozgat'a gelerek, saat 13.30'da Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenecek mitingte seçmenlere hitap edecek. 5 yıl önceki mitinginden 4 gün sonra yapacağı Yozgat mitinginde seçmenlerden bu kez Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse için oy isteyecek.

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