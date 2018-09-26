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'Ben Yozgat için ne yapabilirim!'

Biz değil, “ben Yozgat için ne yapabilirim” demeliyiz diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bunun için öncelikle Yozgat’ın zihniyet değişimine ihtiyacı olduğunu söyledi.

'Ben Yozgat için ne yapabilirim!'

Biz değil, “ben Yozgat için ne yapabilirim” demeliyiz diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bunun için öncelikle Yozgat’ın zihniyet değişimine ihtiyacı olduğunu söyledi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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'Ben Yozgat için ne yapabilirim!'

HEMŞERİMİZ, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen toplantıda Yozgat masaya yatırıldı.
Gazetemiz sahibi Mükremin Kayhan ve Genel Yayın Yönetmenimiz Yasin Nazım Kayhan’ın da hazır bulunduğu basın toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgatlı gazetecilerle görüş alışverişinde bulundu.
Yozgat’ın sorunları ve bu sorunların aşılması noktasında çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda yerel basının sıkıntıları da Oktay’a anlatıldı.
Gazetemiz sahibi Mükremin Kayhan, son yıllarda yerel basının yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, zor şartlarda görevlerini yapmaya çalışan yerel basının, kamu kurum ve kuruluşlarınca desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gazetecilerin yerel basın ve Yozgat ile ilgili taleplerini dikkatle dinledikten ve notlarını aldıktan sonra, Yozgat için hazırlattığı raporu gazetecilerle paylaştı.
Geçtiğimiz Temmuz ayında Çamlık Otel’de gerçekleştirilen programı hatırlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat için iş adamlarının sorumluluk alması ve yatırım konularında ellerini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.
Bu noktada yerel basına büyük görev düştüğünün altını çizen Oktay, Yozgat’ın zihniyet değişimine ihtiyacı olduğunu, yatırımların sağlanması ve yatırımcıların Yozgat’a gelmesi için STK’ların rollerinin önemli olduğunu ifade etti.

Yozgat için beklentilerin farkında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları söyledi:
“Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak değil, bir hemşeriniz, kardeşiniz olarak söylüyorum. Bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Yozgat’ın kalkınması için dayanışma sağlamamız şart. Her ne kadar Yozgat’ta bir dayanışma sorunu olduğu söylense de, ben dayanışma sorunu olduğunu düşünmüyorum. 15 Temmuz’da ve Fırat Kalkanı Harekâtında gördük, Yozgat hep en önde yer aldı.
Yozgat’ın zaman kaybetmeye vakti yok ve kalkınma hamlesinin bir an önce başlatılması gerekiyor. Dayanışma sağlandığı vakit bürokrasi sorun olmayacaktır. Bu nedenle genel sorunları konuşmayalım. O sorunlar dün de vardı. Biz bir proje belirleyelim onları konuşalım. Çünkü ben proje adamıyım. Bugüne kadar yüzlerce projeyle ilgilendim.
Bir kalkınma modeli belirleyelim ve bunu hayata geçirmek için ölümüne çalışalım. Yozgat’ın ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmasını, gelişmesini sürdürmesi için gerekli çalışmaları birlikte yapacağız. Tüm bunlar için öncelikle birileri bizim için ne yapabilir demeyi bırakıp, biz ne yapabiliriz dememiz gerekiyor. Bizim ben dememiz lazım. Ben Yozgat için ne yapabilirim demeliyiz. Sık sık gelemiyor olabilirim ama projelerin takipçisi olacağım.”
Yozgat için bir başarı hikâyesi yazmak zorundayız diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bunun için yerel basının da elini taşın altına koyması ve katkı sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki saatten fazla süren toplantının ardından katılımlarından dolayı Yozgatlı gazetecilerle teşekkür etti.

 

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