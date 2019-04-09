Belediye Meclisinde ilk oturum

Yapılan oylama sonucu Belediye Meclis Birinci Başkanvekilliği görevine AK Partili Ahmet Topuz, ikinci başkan vekilliğine ise AK Partili Eyüp Yiğit seçildi. Belediye Encümenliğine ise AK Partili Bahri Bulut, Yasin Gönül ve Osman Erdem seçildi. Katip üyeliklere ise asil olarak Esra Şahiner ve Süleyman Sarıca, yedek üyeliklere Alpaslan Akyüz ve Sümeyye Akbulut seçildi. Plan Bütçe Komisyonu üyeliğine ise Nuri Tinel, Mustafa Doğan, Sermin Eroğlu, Muazzez Binici ve MHP’den Mustafa Bacanlı seçildi. İmar Komisyonu üyeliğine ise Yozgatlı müteahhitlerden Oğuzhan Okur, Erdal Bilge Sadef, Alper Hökelekli ve Hasan Yarar ile Sümeyye Akbulut seçildi. Meclis oturumunda MHP’li üyelerin komisyonlara yasa gereği MHP’nin 2 üye verebildiğini ve iki partinin de Cumhur İttifakında yer aldığını hatırlatarak dağılımın 3 AK Parti 2 MHP’li üye şeklinde yapılmasını talep ettiler. Buna karşın AK Parti grubu talebi reddederek komisyon üyeliği dağılımının 4 AK Parti ve yasa gereği 1 MHP’li üyeden oluşmasını istediler.

