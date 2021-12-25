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Belediye Başkanları Değerlendirme Toplantısı

Yozgat’ta görev yapan AK Partili Belediye Başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı ‘Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılım sağladılar.

25 Aralık 2021 Cumartesi 00:11
Belediye Başkanları Değerlendirme Toplantısı

Yozgat’ta görev yapan AK Partili Belediye Başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı ‘Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılım sağladılar. Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara’nın Kızılcahamam İlçesinde gerçekleştirilen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Çekerek İlçesine bağlı Özükavak Beldesi Belediye Başkanı Oğuz Ünal ve Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar katıldı. Toplantıda söz alan Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal beldenin ihtiyaçları ve eksiklikleri, devam edecek olan projeleri, paket arıtma su deposu, dere ıslah çalışmaları ve 2022 programlarından bahsederek taleplerini dile getirdi. Ünal, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Türkiye’nin son Başbakanı Binali Yıldırım ile görüşerek itfaiye aracı ve 500 bin lira nakdi yardım talebini iletti. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ise belediye işinin gönül işi olduğunu ifade ederek, ‘’Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gönül ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla birlikte çalışacak, birlikte güçlü Türkiye’yi inşa edeceğiz’’ diye konuştu. Sümeyye İlhan

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