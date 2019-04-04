BELDE BAŞKANLARI BELLi OLDU

CHP, DSP ve BBP ise birer başkanlık aldı. Akdağmadeni ilçesi Belekçihan Beldesinde AK Parti adayı Şahin Arısoy, Oluközü’de MHP adayı Hasan Aydınsoy, Ozan’da BBP adayı Mustafa İleri, Umutlu’da AK Parti adayı Turan Koç başkan oldu. Aydıncık ilçesinde Baydiğin’de AK Parti adayı Osman Uslu seçildi. Boğazlıyan Yenipazar’da MHP adayı Menderes Baran, Sırçalı’da AK Parti adayı Ferit Koçyiğit, Uzunlu’da CHP adayı Tekin Becerik, Yamaçlı’da AK Parti adayı Şaban Altıntaş, Ovakent’te AK Parti adayı Yusuf Büyük, Konuklar’da AK Parti adayı Muammer Çetin başkan seçildi. Çekerek Özükavak’da AK Parti adayı Oğuz Ünal, Kadışehri Haliköy’de AK Parti adayı Zeki Şimşek, Sarıkaya Karayakup’da AK Parti adayı Ahmut Dursel Erdoğan, Saraykent Dedefakılı’da AK Parti adayı Haydar Coşkun seçildi. Sorgun ilçesi Araplı Beldesi’nde MHP adayı Adem Ertuğrul, Bahadın’da DSP adayı Yurtseven Bozdemir, Çiğdemli’de MHP adayı Ahmet Sungur, Doğankent’te AK Parti adayı Doğan Sungur, Eymir’de AK Parti adayı Çetin Mertoğlu, Gülşehri’de AK Parti adayı Ali Ünlü, Yeniyer’de AK Parti adayı Burhan Güvenç belediye başkanı oldu.

25 YILDIR BAŞKAN

SORGUN ilçesinin Doğankent beldesinde, kesin olmayan sonuçlara göre AK Partiden Doğan Sungur bir kez daha seçilerek, üst üste 6'ncı defa bu göreve seçilme rekoruna ulaştı. İlk olarak 1994 yılında Anavatan Partisinden Doğankent Belediye Başkanı olan Sungur, iki dönem üst üste başkanlık görevini yürüttü. Daha sonra AK Parti'ye geçen Doğan Sungur, 2004, 2009 ve 2014'ten sonra pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde de Doğankent Belediye Başkanlığını kazandı. Seçimlerde AK Parti'li Sungur 624, MHP adayı İbrahim Aygür 183, CHP adayı Ali Erciyas ise 53 oy aldı. Doğan Sungur, "25 yıl önce pek çok yerleşim yerinde olduğu gibi beldemizde de içme suyu, kanalizasyon, altyapı, kaldırım, yollar yoktu. Bugün Doğankent'in kesinlikle altyapı sorunu yok. En az 100 yıl yetecek seviyede su rezervlerine sahip. Parklarımız, yeşil alanlarımız var. 1 milyon ağaç diktik, her tarafı ağaçlandırdık. Spor tesisleri, aile yaşam merkezleri, taziye evleri yaptık. Bir de kültür merkezi yaptık. Daha da önemlisi Yozgat'ta ilk kez güneş santrali kuran, güneşten elektrik enerjisi elde eden belediye biziz" dedi.

