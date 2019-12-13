Bektaş, yeniden aday

CHP Şefaatli İlçe kongresi 26 Aralık Perşembe günü Aile Yaşam Merkezi’nde yapılacak. CHP Şefaatli İlçe Başkanı Ali Bektaş, kongrede yeniden aday olduğunu duyurdu. Bektaş, CHP'nin son seçimlerle sıkı bir miras devraldığını, yerel yönetimlerde başarı elde edildiğini söyledi. Bektaş, "Yerel seçimlerde elde edilen bu başarı genel iktidarım da müjdecisidir. Partililerimizin enerjisi ve katkıları ile bunu başaracağımıza inanıyorum. Doğru iletişim kurmamız halinde ortak bir akılla memleketimizin sorunlarını çözeceğimize, kendimize yeni ve sağlıklı yollar bulacağımıza inanıyorum. 26 Aralık'ta delegelerimizin teveccüh etmesi halinde ortak akıldan ayrılmayacağım, ortak aklın inşasına devam edeceğim’’ dedi.