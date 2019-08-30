Bektaş güven tazeledi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar’ın da katıldığı kongrede, verilen önerge ile blok listeyle seçime gidilme kararı alındı. CHP Şefaatli İlçe Başkanı Ali Bektaş, ‘'Yeni dönemde halkımıza dokunmalıyız. Mahalle örgütlenmelerini başlatmalı ve sandık çevresi sorumlularını geliştirmeliyiz. Özellikle genel merkezimizin genel başkanımızın ürettikleri politikaları halkımıza ilçe örgütleri götürür, genel başkan yada MYK halkla buluşamaz, o nedenle ilçe örgütü bunu başaracak şekilde yapılanmalıdır’’ dedi. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar da, ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte, parti ve partililerin daha büyük sorumlukla hareket etmesini vurguladı. Yaşar, ‘’CHP bu ülkenin bel kemiğidir, halkın çıkarlarının ve ülkenin bağımsızlığının güvencesi CHP'dir’’ diye konuştu. Delegelerin büyük katılım sağladığı seçimlerde Ali Bektaş yeniden ilçe başkanı seçildi.

