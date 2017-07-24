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Bekir Bozdağ Hükümet Sözcüsü Oldu !

Bakanlar Kurulu, geçen hafta yapılan revizyonun ardından ilk kez toplandı. Yeni Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ oldu.

Bekir Bozdağ Hükümet Sözcüsü Oldu !

Bakanlar Kurulu, geçen hafta yapılan revizyonun ardından ilk kez toplandı. Yeni Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ oldu.

Erhan Kayhan
Erhan Kayhan
24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:13
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Bekir Bozdağ Hükümet Sözcüsü Oldu !

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'ndeki toplantı, saat 11.30'da başladı.

Kabinede yapılan değişikliğin ardından, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ilk kez Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı.

Daha önce Bakanlar Kurulu'na Adalet Bakanı olarak katılan Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı olarak katılan Fikri Işık ve Sağlık Bakanı olarak katılan Recep Akdağ, başbakan yardımcıları olarak toplantıda yer aldı.

Daha önce başbakan yardımcılığı görevlerini yürüten Nurettin Canikli Milli Savunma Bakanı, Numan Kurtulmuş da Kültür ve Turizm Bakanı olarak Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı.

YENİ HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BOZDAĞ

Yeni Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ oldu. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, birazdan açıklama yapacak.

Son Güncelleme: 25.07.2017 16:43
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