Bekir Bozdağ Başbakan Yardımcısı oldu !

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından yeni kabineyi açıkladı. 61 ve 62’nci hükümette Adalet Bakanlığı görevini yapan Bekir Bozdağ da yeni kabinede başbakan yardımcılığı görevine getirildi.

BOZDAĞ KİMDİR?

Bekir Bozdağ, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Bekir Bozdağ, Serbest avukat olarak çalıştı.

22, 23 ve 24. Dönemde Yozgat Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Adalet Komisyonu Üyeliği, 23. Dönemde AK Parti Grup Başkanvekilliği yaptı. 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı, 61 ve 62. Hükümette Adalet Bakanlığı görevini üstlendi. AK Parti MKYK Üyesi, 64. Hükümette Adalet Bakanıdır. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bekir Bozdağ, evli ve 3 çocuk babasıdır.