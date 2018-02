BBP’de ziyaret etti

BBP İl Başkanı Kemal Korkmaz beraberinde Merkez İlçe Başkanı Osman Çiftçi ve Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Çıtak ile Köse’ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Göreve seçilen İl Başkanı Köse’ye görevinde başarı dileyen Korkmaz, Yozgat’ın gelişip kalkınması noktasında BBP olarak her zaman olumlu icraatları ve milli menfaatleri esas alan politikaları desteklediklerini, bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Köse ise Kemal Korkmaz’a teşekkür ederek, Yozgat menfaatleri noktasında her zaman her siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare halinde görevlerini sürdüreceklerini belirtti.