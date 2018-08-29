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BBP lideri Yozgat’a geldi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici dün Yozgat’a gelerek cenaze törenine katıldı, partilileriyle görüştü.

BBP lideri Yozgat’a geldi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici dün Yozgat’a gelerek cenaze törenine katıldı, partilileriyle görüştü.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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BBP lideri Yozgat’a geldi

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, partilisi Mahmut Karaca’nın cenazesi için Yozgat’a geldi. BBP İl Başkanı Kemal Korkmaz ve Alperen Ocakları İl Başkanı Mustafa Çıtak tarafından karşılanan Destici, ilk olarak aileye taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra Büyük Cami’deki cenaze törenine katıldı. Genel Başkan Destici, cenaze töreninin ardından partisinin Yozgat teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. BBP İl Başkanı Kemal Korkmaz, Genel Başkan Destici’nin cenaze münasebetiyle kente geldiğini belirterek, “Genel başkanımız taziye ziyareti gerçekleştirdi. Teşkilatımızla bir araya geldi.  Cenaze dolayısıyla siyasi konulara girmeden toplantımızı sonlandırdık ve kendisini tekrar yolcu ettik” dedi.

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