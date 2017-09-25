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BBP Korkmaz ile devam

BBP Yozgat İl Başkanlığı Olağan Kongresi’nde mevcut İl Başkanı Kemal Korkmaz tekrar seçilerek güven tazeledi.

BBP Korkmaz ile devam

BBP Yozgat İl Başkanlığı Olağan Kongresi’nde mevcut İl Başkanı Kemal Korkmaz tekrar seçilerek güven tazeledi.

25 Eylül 2017 Pazartesi 07:10
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BBP Korkmaz ile devam

BBP Yozgat İl Başkanlığı Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi. Kongrede tek aday olan Kemal Korkmaz yeniden seçildi.
Yozgat İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleşen kongreye BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, BBP Yozgat İl Başkanı Kemal Korkmaz, BBP Merkez İlçe Başkanı Osman Çiftçi, BBP eski İl Başkanı Aydoğan Bilir, Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Çıtak, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığı’nı Selahattin Şenliler üstlenirken,  divan üyeleri ise BBP Çekerek İlçe Başkanı Tahsin Ünsal, BBP Sorgun İlçe Başkanı Fatih Koçer ve BBP Şefaatli İlçe Başkanı İsmail Durukan’dan oluştu. Divan Başkanı Şenliler, il başkanlığının faaliyet, denetim ve mali raporlarını okuyarak oylamaya sundu.
Raporların kabulünün ardından İl Başkanlığı seçimlerine geçildi. Tek listeyle gerçekleşen il kongresinde yapılan oylama sonucunda mevcut İl Başkanı Kemal Korkmaz, yeniden güven tazeledi. Kemal Korkmaz, BBP olarak Yozgat’ta özellikle 2019 seçimleri için çalışacaklarını ve Türkiye’nin yararına olacak politikalar geliştirip, Muhsin Yazıcıoğlu’nun çizdiği istikamette yürüyemeye devam edeceklerini söyledi.


 

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