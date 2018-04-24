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BBP kongre yaptı

BBP Kadışehri ilçe kongresini gerçekleştirdi. Kongreye tek aday olarak katılan Abdullah Pusun güven tazeledi.

BBP kongre yaptı

BBP Kadışehri ilçe kongresini gerçekleştirdi. Kongreye tek aday olarak katılan Abdullah Pusun güven tazeledi.

24 Nisan 2018 Salı 07:00
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BBP kongre yaptı

BBP Kadışehri ilçe kongresine BBP MKYK Üyesi Selahattin Şenliler, İl Başkanı Kemal Korkmaz, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Tek adaylı gerçekleşen kongrede güven tazeleyen Abdullah Pusun,  bundan sonraki süreçte de Muhsin Yazıcıoğlu’nun çizdiği istikamette, davaya hizmet etmeyi sürdüreceklerini söyledi.
Kongrede konuşan BBP MKYK Üyesi Selahattin Şenliler, siyaset ve bürokraside arınma için tarihi bir fırsat  olduğunu dile getirdi. Bu süreci iyi değerlendirmek gerektiğini ifade eden Şenliler, “Aksi halde seçim sonrası ülkeyi yönetmek zorlaşacaktır” şeklinde konuştu.
Erken seçim kararıyla düzenbazların düzeninin bir kez daha kafalarına geçtiğini belirten Şenliler, “Devletimiz yine bir adım önde” dedi.
 

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