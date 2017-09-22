BBP kongre yapacak

BBP Yozgat İl Başkanlığı yarın olağan il kongresini gerçekleştirecek. Kongreye mevcut İl Başkanı Kemal Korkmaz tek aday olarak katılacak.

BBP Yozgat İl Başkanlığı’nın olağan kongresi İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleşecek.

İlçe teşkilatlarında kongre sürecini tamamlayan BBP, Yozgat İl Kongresi ile kongre dönemini de kapatmış olacak.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenlir, BBP’nin Türkiye siyasetinde anahtar parti durumunda olduğunu ve siyasi gelişmelere göre 2019 seçimlerinde de anahtar parti konumunda bulunmaya devam edeceğini vurguladı.

BBP’nin gelişen olaylara göre özgür ağırlığını her geçen gün artırdığını ve 2019’da yapılacak seçimlerde BBP’nin kilit durumda olduğunu söyleyen Şenliler, “Kongre sürecimizin ardından Türkiye genelinde yeni bir ivme kazanarak, BBP olarak 2019 seçimlerine hazırlanacağız” diye konuştu.

Irak’ta yaşanan referandum hadisesiyle ilgili de görüşlerini dile getiren BBP Genel Başkan Yardımcısı Şenliler, Kuzey Irak’ta bir Yahudi devleti kurulmak istendiğini ve kurulacak bu İsrail devleti ile siyonizmin İslam Dünyası’na bir hançer gibi saplanmak istendiğini ifade ederek,

“Müslüman Kürtler Barzani gibi bir Yahudi dönmesinin oyununa gelmemeli. BBP’liler, Ülkücü ve Alperenler olarak Kerkük’e gitmeye hazırız” şeklinde konuştu.

BBP’li Şenliler, Pazar günü yapılacak il kongresine tüm Yozgatlıları da davet etti.

